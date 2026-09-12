Треньорът на ЦСКА развърта метлата. Трима аут
Все още не е ясно дали ЦСКА ще успее да намери отбор на Сегер
Следете всички новини, анализи и коментари за Аут. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Все още не е ясно дали ЦСКА ще успее да намери отбор на Сегер
Преди един месец взех едно от най-трудните си решения - да сложа край на моя професионален път в медиите, написа още тя
Новото правило може да влезе в сила през сезон 2026/27
Помощникът му Кирил Божков също е аут
Причината за изваждането на синята деветка от състава не е напълно ясна
Драматичната ситуация продължава
Иcкрeнo cъжaлявaм, чe нe пocтигнaхмe cъглacиe c ръкoвoдcтвoтo нa БCП, обяви политикът
Звездата е с тежка контузия
Голаджията се контузи при победата над Наполи
Капитанът на "червените" минава преглед днес
Фрум и Томас пропускат Обиколката на Франция заради слаба форма
Контузия в бедрото вади нападателя от игра
WWE прекрати договора му заради пандемията
Левият бек на ЦСКА Виктор Райчев е скъсал предна кръстна връзка, съобщава "Тема Спорт". Това е показал прегледът му вчера. Така бранителят, дошъл на "...
България е изключена от Олимпийски игри в Рио 2016 по вдигане на тежести. Решението е взето тази сутрин от изпълнителния съвет на Международната феде...
ЦСКА ще бъде наказан с изваждане от евротурнирите за 2 години, предупреди УЕФА. Санкцията вече е определена от Финансовата комисия на централата. Пред...
"Локомотив" (Горна Оряховица) сътвори сензацията за Купата на България, след като отстрани шампиона на България "Лудогорец" с 1:0 в 1/8-финален сблъсъ...
Цветана Пиронкова регистрира пета поредна загуба през сезона и отпадна на старта на China Open след 3-6 3-6 от Мариана Дуке-Мариньо. През август, колу...
ОИК заличи регистрацията на коалицията на Вельо Илиев, ЦИК има последната думаКандидатът за кмет на община Петрич Вельо Илиев, който се бори за пети п...
Ковач вън!, ревна Хърватия след новата издънка - 0:2 от Норвегия. Съперникът сдаде първото място, а ще трябва да трепери и за място поне на бараж в сл...