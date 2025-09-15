Край! ЦСКА се раздели с Манчев

Владимир Манчев вече не е треньор на втория отбор на ЦСКА, съобщиха "червените" в официалния си сайт. Помощникът му Кирил Божков също е аут.



Дубълът на ЦСКА е на десетото място във Втора лига с 8 точки след 2 победи, 2 равенства и 4 загуби от началото на сезона.

Съобщението от "червените":

"Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на „червените“. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

ЦСКА благодари на Владимир Манчев и Кирил Божков за усилията и професионализма и им желае успех в бъдещите предизвикателства.

Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на „армейците“."

