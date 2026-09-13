Всичко за Владимир Манчев

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Манчев стана треньор в ЦСКА

Манчев стана треньор в ЦСКА

София. Владимир Манчев се завръща в ЦСКА като треньор, обяви членът на УС Иво Котев. Бившият национал най-вероятно ще работи в школата на тима. Освен...

25 август | 19:05
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