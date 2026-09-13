Край! ЦСКА се раздели с Манчев
Помощникът му Кирил Божков също е аут
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Помощникът му Кирил Божков също е аут
Футболистите на ЦСКА (в червено) очакват неуредиците по върховете на клуба да се решат
София. Бившият футболист на ЦСКА Владимир Манчев призна в интервю за официалната страница на тима, че е напуснал "червените" през 2010 година заради т...
София. Владимир Манчев се завръща в ЦСКА като треньор, обяви членът на УС Иво Котев. Бившият национал най-вероятно ще работи в школата на тима. Освен...