Красива водеща проговори за рокадата в Нова.

Днес е един труден и емоционален ден за мен, затова ми е сложно да намеря думите, които търся. Но ще се опитам...

Това написа в профила си в социалната мрежа водещата на новините на NOVA Лилия Мустакова.Припомняме, че в петък стана ясно, че тя напуска медията официално.

Ето какво още сподели за края на кариерата й там във "Фейсбук":

"Преди един месец взех едно от най-трудните си решения - да сложа край на моя професионален път в медиите. Последните пет години в NOVA бяха една сбъдната мечта, вихрушка от събития, уроци и моменти, които изглеждат все едно минаха само за миг. Решението да се разделя с телевизията беше трудно, но вярвам, че към този момент е и най-правилното.

Благодарна съм, че имах възможността да правя това, което обичам! Да се докосна до детската си мечта. Това ще ми липсва изключително много (с изключение на ставането в 3 часа сутринта), но знам, че съм готова за нещо ново и различно.

Благодарна съм за всичко, което научих, постигнах и преживях. Но най-много съм благодарна за хората, които срещнах по пътя. За мен беше чест, удоволствие и привилегия да работя с този екип от невероятни професионалисти и хора. Рамо до рамо с най-добрите в бранша. Благодаря ви за всичко! За уроците, подкрепата, споделените моменти!

Поемам към едно ново предизвикателство с пълно сърце! И се надявам пътищата ни отново да се пресекат.

Прекрасни сте! Благодаря ви за всичко! Обичам ви! До нови срещи!"

