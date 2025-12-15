Легенда от Мондиал`94 връща България към най-славните й дни

Легендата на българския футбол Красимир Балъков отвори специално място в София, което съчетава спомени, история и приятелска атмосфера. Новото заведение, разположено на булевард „Симеоновско шосе“ №4, носи името „Каса Бала“ и представлява своеобразен музей-ресторант, посветен на бляскавата кариера на един от героите от Мондиал ’94.

Още с влизането посетителите попадат в свят, изпълнен със спомени – изложени са фланелки, медали и фотографии от най-значимите моменти в кариерата на Балъков. Сред експонатите личат екипите му от Етър, Спортинг Лисабон, Щутгарт и националния отбор на България, както и бронзовият медал от световното първенство в САЩ през 1994 година.

При откриването бившият плеймейкър сподели, че мислите му са с неговите съотборници Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев, за чието състояние информацията остава оскъдна. Балъков изрази надежда, че и тримата ще бъдат добре и ще могат да се съберат отново през януари, когато е планирана среща на легендарния отбор, останал в историята като „Четвъртите в света“.

По думите му „Каса Бала“ не е просто ресторант, а място за приятели, където хората могат да се събират, да гледат футбол, да си спомнят славни моменти и да споделят истории. В заведението има и специална стена с чинии, на които колеги и приятели могат да оставят своите послания.

„В такива моменти от живота трябва да сме заедно още по-силно, отколкото бяхме на терена“, каза Балъков и подчерта, че целта му е мястото да носи духа на общността, приятелството и споделените емоции от футболните години, пише topsport.bg

