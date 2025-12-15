Рубен Аморим с тежко изказване за Манчестър Юнайтед

Рубен Аморим постави под въпрос качеството на възпитаниците на академията на Манчестър Юнайтед, като мениджърът на "червените дяволи" насочи критиките си към трима млади играчи.

Специалистът е категоричен, че Тоби Колиър (21 г.), Хари Амас (18 г.) и Чидо Оби (18 г.) не могат да впечатлят през този сезон.

Халфът Колиър е стартирал само три пъти за Уест Бромич в Чемпиъншип. Левият бек Амас играе за закъсалия Шефилд Уензди, а нападателят Чидо Оби има проблеми в отбора до 21 години на Юнайтед.

"Той (Колиър) играеше (за първия отбор на Юнайтед). Той е от академията. Играеше тук", каза Аморим, когато обоснова решението си да оставя Коби Мейну на резервната скамейка в повечето от мачовете на тима.

"Той отиде в Уест Бромич. Не играе. Играеше за Манчестър Юнайтед. Така че понякога не е защото е от академията или нещо подобно. Става въпрос за ситуацията, за това, което се е случило. Не знам какво ще бъде бъдещето (за Мейну). Амас страда в Чемпиъншип. Чидо (Оби) не винаги е титуляр в отбора до 21 години. Всички тези момчета играха, когато много хора казваха да се уволни мениджърът!", добави португалецът.

