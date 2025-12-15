Ливърпул готви трансферната бомба на зимата!

Напълно логично с оглед на ситуацията в отбора, Ливърпул готви сериозен трансфер през януари.

"Мърсисайдци" са готови да активират клаузата за освобождаване в договора на халфа на Борнемут Антоан Семеньо и да го привлечат в началото на 2026 г.

Според информацията, Ливърпул ще трябва да плати приблизително 74 милиона евро за 25-годишния ганаец.

Съобщава се, че по време на преговорите с Мохамед Салах, последният е бил информиран, че клубът планира да привлече крило, способно да играе както отляво, така и отдясно в атака.

Ливърпул има добра позиция в тези преговори заради спортния си директор ричард Хюз, който беше на работа именно в Борнемут и има отлични отношения с клуба.

25-годишният Семеньо е с Борнемут от януари 2023 г. През този сезон ганаецът има 15 мача, отбелязвайки шест гола и давайки три асистенции.

Интерес към крилото на Борнемут проявява и Манчестър Сити.

