Трансферна бомба за милиони в ЦСКА

Италианският Удинезе е хвърлил око на нападателя на ЦСКА Леандро Годой-Кошмара, пише Tuttomercatoweb.

Според информацията, от италианския клуб по-скоро следят развитието на трансферния пазар за нов нападател за следващото лято, но не е изключено да направят конкретни стъпки още през зимата.

Годой попада в списък от петима футболисти, а според Tuttomercatoweb аржентинецът е начело в него, пише gol.bg. Скаутите на Удинезе вече са били натоварени със задачата да направят подробен профил на Годой.

Удинезе познава достатъчно добре българския пазар, след като привлече Якуб Пьотровски от Лудогорец.

Годой за кратко време направи много силно впечатление с червения екип, след като се превърна във водещ реализатор на тима с 10 гола.

Припомняме, че ЦСКА плати на Берое 1,8 милиона евро през лятото за Кошмара, така че „червените“ със сигурност няма лесно да се разделят с аржентинския нападател.

