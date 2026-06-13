Кошмара - в ЦСКА съм, за да вкарвам голове
Един от големите герои на ЦСКА във финала за Купата на България – Леандро Годой, бе на седмото небе след триумфа на „червените“ над Локомотив Пловдив...
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Един от големите герои на ЦСКА във финала за Купата на България – Леандро Годой, бе на седмото небе след триумфа на „червените“ над Локомотив Пловдив...
Годой за кратко време направи много силно впечатление с червения екип
Годой дълго време предизвикваше интерес в Спартак Москва
Рекорд за България
Имаше момент, когато „зелените“ искаха 500 000 евро за нападателя