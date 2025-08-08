Исторически трансфер за милиони в ЦСКА

Преговорите между ЦСКА и Берое за трансфера на Леандро Годой са минали бързо.

Предвид ужасното начало на сезона – само 2 точки от първите 3 кръга и едва 2 вкарани гола – ръководството на ЦСКА реши да удари по масата, влагайки огромна сума за един от най-добрите чужденци в българското първенство.

По принцип собственикът на Берое Ернан Банато искаше 2 млн. евро за своята перла, но в крайна сметка е склонил на около 1,5 млн. евро и сериозен процент от следващ трансфер. Говори се за 20%. Интерес към тарана имаше от Левски и Лудогорец.

Трансферът от 1,5 млн. от европейската валута може да се счита за рекорден между два български клуба в историята, пише „Мач Телеграф“. Това прави около 3 млн. лева. До момента рекордът се държеше от преминаването на Георги Чиликов от Нефтохимик в Левски през 2001 г. Тогава трансферът е обявен за 2,5 млн. лева.

