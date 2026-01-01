Неймар продължава мисията си у дома

Нападателят на Сантос Неймар ще продължи да играе за клуба и през следващия сезон, съобщават бразилските медии. Според информацията 33-годишният бразилски национал е постигнал договорка да удължи контракта си до края на 2026 година.

Неймар се завърна в Сантос през януари 2025 г., с което сложи начало на втория си престой в клуба, където започна професионалната му кариера и откъдето направи пробива си в световния футбол. През сезон 2025 той изигра 28 мача във всички турнири, като отбеляза 11 гола и добави четири асистенции, оставайки ключова фигура в атаката на тима.

Ръководството на Сантос разглежда присъствието на Неймар не само като спортно, но и като стратегическо предимство – както за развитието на отбора, така и за интереса на феновете и спонсорите. Очаква се той да има водеща роля и в следващия сезон, включително като ментор на по-младите играчи.

Преди завръщането си в Бразилия Неймар игра за Ал-Хилал, Пари Сен Жермен и Барселона, като спечели редица национални и международни трофеи. Продължаването на договора със Сантос подсказва, че нападателят планира да завърши кариерата си именно там, където всичко започна.

