Ливърпул готви трансфер за милиони

Шампионът на Англия Ливърпул е много близо до привличането на еквадорския централен защитник Жоел Ордонес. Информацията е на популярния южноамерикански спортен сайт "Bolavip". Според източника мърсисайдци могат да платят на белгийския Брюж 40 милиона евро за 21-годишния бранител, пише "Топ спорт". Пет процента от сумата ще отиде за бившия му клуб Индепендиенте дел Вале.

Интерес към играча е имал и Челси, но лондончани вече са се оттеглили от битката и клубът от "Анфийлд" е фаворит за Ордонес. Интер също следи отблизо ситуацията.

Ливърпул се нуждае от нов централен защитник, защото Арне Слот няма много опции в тази зона, след като Джовани Леони се контузи тежко още в началото на сезона. Има вероятност да бъде привлечен капитанът на Кристъл Палас Марк Геи, но информациите са доста противоречиви относно това дали Ливърпул ще направи опит да го вземе още през януари, или ще изчака до лятото, когато той ще бъде свободен агент. Вчера испанският "Ас" излезе с информация, че Реал не е прекратил интереса си към английския национал и ако се спре на него, Геи може да предпочете трансфер именно на "Сантиаго Бернабеу". В последните дни се заговори, че и Манчестър Сити може да се включи в битката.

