Левски продава звезда в Турция

Кристиан Макун е поредният футболист на Левски, който може да осъществи трансфер в друг отбор. Мераци към Макун проявяват тимове от Турция.

В страната съобщават, че венецуелският национал е хванал окото на няколко отбора от Суперлигата. Малко вероятно е обаче да се стигне до продажбата му през зимата и те ще продължат да наблюдават представянето му със синята фланелка, пише gol.bg.

В южната ни съседка отбелязват, че силната страна на Макун е при изнасянето на топката и позиционирането му в противниковото наказателно поле. Голям плюс е и умението му да играе както като централен защитник, така и в ролята на ляв бранител. 25-годишният южноамериканец изигра 21 двубоя във всички турнири през есента, в които реализира един гол и направи 1 асистенция.

В същото време Левски все още не успява да даде старт на селекцията. Сините се отказаха от някои от набелязаните цели заради повишаване на трансферните суми. Това са халфът и нападателят на втория тим на ПСВ Ноа Фернандес и Робин ван Дуйвен, както и Пабло Фелипе от Жил Висенте. Наскоро и нападател от Южна Америка е отказал опцията да премине през зимата на „Герена“.

