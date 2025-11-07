Колос хвърли око на звезда на ЦСКА

Доказаният стрелец Леандро Годой може и да не започна по най-добрия начин престоя си в ЦСКА, но класата му е безспорна и очакванията са скоро да се "отпуши". И въпреки това, интерес към Кошмара не липсва.

Името му продължава да е свързвано с руския гранд Спартак Москва. Това разкри пред „Тема Спорт“ агентът Мирчо Димитров.

Руски клубове следят не само играчи на Левски, но са получили данни за представянето и на футболисти на ЦСКА 1948, Ботев Пловдив и ЦСКА. Затова и утрешното Вечно дерби предизвиква сериозен интерес.

Годой дълго време предизвикваше интерес в Спартак Москва. От този клуб имаше реална оферта до Берое за правата на аржентинеца. В крайна сметка двете страни не постигнаха споразумение. А след началото на сезона ЦСКА го взе от старозагорци.

Ботев до края на миналата кампания бе собственост на руския бизнесмен Антон Зингаревич. В неговия период на „Колежа“ имаше доста трансфери на играчи на канарчетата в Русия. А такива сделки може да има и през зимата.

ЦСКА 1948 също проправи пъртина на тамошния пазар, след като трансферира централния защитник Емил Ценов в Оренбург.

