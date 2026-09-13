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Аленичев пак похвали Попето

Аленичев пак похвали Попето

Треньорът на "Спартак" М Дмитрий Аленичев за пореден път похвали новата звезда на тима Ивелин Попов. Националът асистира на Денис Давидов в 55 минута...

08 юли | 17:50
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