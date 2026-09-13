Колос хвърли око на звезда на ЦСКА
Годой дълго време предизвикваше интерес в Спартак Москва
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Годой дълго време предизвикваше интерес в Спартак Москва
Московчани загубиха с 0:2 като гост на Виляреал
Новият треньор предвижда сериозни промени при руснаците
Олег Кононов поема тима от руската столица
"Милан" има интерес към българския национал Ивелин Попов, информира Тuttomercatoweb. Според италианското издание, името на Попето е било обсъждано от...
"Сампдория" проявява интерес към българския национал Ивелин Попов, информира Tuttomercatoweb.com. Представители на италианския тим следят футболиста...
С шеги и закачки започна подготовката на "Спартак" М с Ивелин Попов в състава си. Най-добре представящият се българин зад граница бе сред играчите с н...
Само със снимки и пиар няма да дръпнем туризма напред Стефан Шарлопов е председател на Българския съюз по балнеология и спа, собственик на верига хот...
Страхотният гол на Ивелин Попов при равенството 2:2 със "Зенит" бе определен за най-красив през 2015 г. Бижуто на Попето събра гласовете на 30,83 проц...
Ивелин Попов и "Спартак" М допуснаха първа загуба за сезона. Тимът падна 1:2 от ЦСКА в московското дерби. Бившият капитан на националите спечели дузпа...
Треньорът на "Спартак" М Дмитрий Аленичев за пореден път похвали новата звезда на тима Ивелин Попов. Националът асистира на Денис Давидов в 55 минута...
Намаленията на заплатите в Русия няма да важат за Ивелин Попов. Националът ще получава по 2,2 млн. евро на година в "Спартак". Новината обяви ТАСС. Аг...
Анталия. "Левски" се провали в контролата срещу словаците от "Спартак" (Миява) - 0:1. Щепан Пекар наказа "сините" от дузпа в 19-ата минута. Това бе пъ...
Шампионите разпускат с разходка сред маймунки Треньорът на "Спартак" М Мурат Якин засипа "Лудогорец" с похвали пред пратениците на руските медии в Ис...
Москва. Руският гранд Спартак Москва обмисля оферта към Кубан Краснодар за Ивелин Попов, информира Известия. Изданието информира, че поста в средата...
Москва. Московският футболен клуб Спартак е провел преговари с главния треньор на САЩ Юрген Клинсман. Според информация на „Съветски спорт" с немския...
Москва. Това са морални уроди, гласи официалното изявление на "Спартак" (М) по повод изцепките на агитката в двубоя от 1/16 финалите за купата срещу "...
Москва. Сблъсъци и безредици белязаха двубоя от 1/16-финалите в турнира за Купата на Русия между Шинник и Спартак Москва в Ярославъл. В следствие руск...