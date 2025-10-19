Карлос Насар сложи край на спекулациите. Остава ли в България?

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар сложи край на спекулациите.

„Много добре знам, че някои хора по принцип не ме харесват. Натиск към мен няма. Имам тежест на гърба си от това, че с моята федерация дълго време не можем да стигнем до разбирателство. Все по-трудно става да работя с нея. Делян Пеевски е единственият спонсор на нашата федерация. Срещата беше поискана от него", обясни той.

Искам най-доброто за кариерата си. Искам да се състезавам за родината си. Няма от какво да се притеснявам, представям нещата такива, каквито са. Затвърждавам си позицията и стоя зад нея”, допълни той.

И сподели, че не знае дали има смисъл да се бори, ако не е желан от собствената му федерация „Трябва и двете страни да имат желание, не мисля, че трябва да влизаме в някакви войни. Болно ми е, че трябва да взема такова решение, защото „българин да се наричам първа радост е за мен”. Правя всичко възможно да остана в България”, заключи Насар.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com