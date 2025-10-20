Кирил Десподов с уникален успех

Кирил Десподов записа историческо постижение с екипа на ПАОК. Крилото записа своя мач №100 за солунския клуб при победата с 2:0 като гост на АЕК Атина.

Капитанът на националния отбор на България стана 90-ият футболист в историята на „двуглавите орли“, който достига трицифрен брой срещи. За изминалите си 100 двубоя с екипа на ПАОК, Десподов има участие в цели 48 гола – 23 реализирани и 25 асистенции.

Крилото от Кресна се присъедини към гръцкия гранд през 2023 година, след трансфер от Лудогорец на стойност около 3 милиона евро. Контрактът му със солунци е до лятото на 2027 година.

В настоящия състав на ПАОК още девет футболисти могат да се похвалят със 100 или повече участия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com