Исторически момент! Формула 1 във въздуха

Първото по рода си състезание от Формула 1 в небето се проведе в САЩ . Тексас беше домакин на първите въздушни състезания, създадени по аналогия с Формула 1.

В състезанието участваха четирима пилоти, които преодоляха криволичещия въздушен маршрут със самолети с максимална скорост 102 км/ч.

Дължината на пистата беше 3,2 км, а височината на полета беше ограничена до 50 метра, за да се гарантира безопасността.

Събитието се проведе с подкрепата на авиационните регулатори на САЩ.

Всички участници използваха сертифицирани самолети за вертикално излитане и кацане, които отговарят на изискванията за безопасност на Федералната авиационна администрация (FAA).

Значителен интерес имаше към събитието. Повече от 15 000 души са гледали състезанията онлайн, а около 2000 - от пистата. В момента се обмисля възможността за провеждане на редовни състезания и създаване на отделно първенство.

