Голям успех за Никола Цолов във Формула 3
Той си осигури и второто място в генералното класиране за сезона
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Той си осигури и второто място в генералното класиране за сезона
През уикенда българският пилот направи поредното си впечатляващо състезание във Формула 3
Със сигурност това е едно от най-добрите ми състезания, каза родният пилот
Трети успех за сезона
На състезанието в Австрия
Квалификацията на бе лесна за българския пилот на Кампос
Сезонът във Формула 3 продължава следващата седмица на още една от любимите писти на Цолов
С кой тим ще отиде той
Освен от Фернандо Алонсо, младият български пилот бе поздравен от шефа на Алпин Бруно Фамен
17-годишният пилот триумфира на пистата „Хунгароринг“ в Унгария
Този уикенд на „Ред Бул Ринг” предстои шестият кръг от сезона във Формула 3
Никола Цолов взе първата си победа
"Инвестицията ще бъде за милиони, а пистата ще бъде за Формула 3". Това обяви пред журналисти в Сливен кметът на общината Кольо Милев. "Знаете, че те...