"Овъргаз" инвестира милиони в писта за Формула 3 край Сливен

"Инвестицията ще бъде за милиони, а пистата ще бъде за Формула 3". Това обяви пред журналисти в Сливен кметът на общината Кольо Милев. "Знаете, че те...