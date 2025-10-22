Синер записа поредна победа

Яник Синер записа 17-а поредна победа в турнири на закрито. Световният №2 елиминира германеца Даниел Алтмайер с 6:0, 6:2 в мач от първия кръг на турнира във Виена.

Носителят на четири титли от турнири от Големия шлем за последно загуби на закрито във финала на заключителния турнир на ATP през 2023 година от Новак Джокович.

След това италианецът спечели всичките си мачове за Купа "Дейвис“ през 2023 година, триумфира в турнира в Ротердам и в Заключителния турнир на ATP през 2024 г. Той спечели всичките си мачове и за Купа "Дейвис“ през 2024-а.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com