До 100 млн. USD за Джошуа след боя над Пол

Бившият световен шампион по бокс Антъни Джошуа нокаутира инфлуенсъра Джейк Пол в зрелищен мач за милиони, проведен „Kaseya Center“ в Маями. Британецът повали американеца в 6-ия рунд.

Така Пол регистрира първото си поражение в професионалния бокс, което идва след нокаут и общо трето на ринга.

В началото на мача Пол се биеше и стоеше стабилно на ринга. Джошуа обаче не бързаше и демонстрираше хладнокръвие. С напредването на рундовете бившият световен шампион все по-осезаемо взе контрола в мача.

Така в петия рунд Джошуа прати Пол в нокдаун на два пъти. В крайна сметка, когато оставаха 1:41 минути до края на шестия рунд, АJ заби брутален десен прав и нокаутира Пол.

На Джошуа и Пол са гарантирани по 50 милиона долара за тази битка. Приходите на британеца могат да достигнат 75-100 милиона долара, тъй като той е собственик на Most Valuable Promotion (MVP), която има договор с Netflix.

