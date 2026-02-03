Нов скандал в борбата. Станка Златева проговори

Нова сага в българската борба. След вчерашната среща между старши треньора на класическия стил Стоян Добрев и състезателите на ЦСКА, включително Олимпийския шампион Семен Новиков и европейския първенец Кирил Милов, Добрев днес не води националите.

Коментар по темата за БНТ направи президентът на централата Станка Златева.

„Подписано още нямаме нищо, така че не мога да коментирам оставка“, каза Златева.

Вчера националите по класическа борба започнаха лагер на комплекс „Диана“. Насреща в залата със селекционера Добрев присъстваха и борците на ЦСКА, но без да вземат участие в тренировъчното занятие.

„Още в началото на годината са пуснати покани, така че ние нямаме нищо против тях. Говорих с Кирил Милов, разбрахме се да се срещнем и да поговорим. Може би, егото на много хора преобладава. Надявам се някой ден да се намери консенсус и всички да знаят, че сме тук заради спорта, а не заради интереси“, добави Златева.

