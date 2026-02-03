Ламин Ямал изплю камъчето! Напуска ли Барса

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал даде ясен знак за бъдещето си, заявявайки, че мечтае да прекара цялата си кариера с екипа на каталунския гранд. Испанското крило не скри привързаността си към клуба и града, които смята за свой дом.

„Надявам се да остана тук до края на живота си и да се наслаждавам на всеки ден в най-добрия клуб и в най-добрия град на света“, сподели Ямал. Той бе сред специалните гости на бляскавата галавечер по повод 120-годишнината на авторитетния спортен вестник „Мундо Депортиво“.

С екипа на Барселона Ямал вече е спечелил две титли на Испания, Купата на краля и две Суперкупи на страната.

Едва на 18 години, талантливото крило има на сметката си 134 мача за каталунците във всички турнири, в които е отбелязал 38 гола и е направил 47 асистенции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com