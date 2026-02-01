Изненадващ обрат на мача Тотнъм - Манчестър Сити

Домакините от Тотнъм успяха да измъкнат ценна точка срещу Манчестър Сити, след като губеха с 0:2 до началото на второто полувреме.

Срещата от 24-ия кръг на английската Висша лига завърши при резултат 2:2, като предложи истински спектакъл на феновете.

В 11-ата минута „гражданите“ откриха резултата чрез Раян Шерки, който се възползва от прецизен пас на Ерлинг Холанд и не остави шансове на вратаря на Тотнъм.

Малко преди почивката, в 44-ата минута, Антоан Семеньо удвои преднината на гостите, след като Бернардо Силва организира отлична атака.

След почивката обаче, съдбата се усмихна на „шпорите“. В 53-ата минута новото попълнение на Манчестър Сити Марк Гехи неволно прати топката в собствената си врата, връщайки надеждите на лондончани. Натискът на Тотнъм даде резултат в 70-ата минута, когато Доминик Соланке реализира изравнителното попадение и взриви трибуните.

Това равенство е пето за Манчестър Сити през сезона, като тимът на Пеп Гуардиола вече изостава с шест точки от лидера Арсенал и заема второто място във временното класиране.

Тотнъм, от своя страна, записва осмо реми и се намира на 14-а позиция в таблицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com