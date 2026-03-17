Реал съкруши Ман Сити! Предстои най-голямата класика на ШЛ

Реал Мадрид не остави Манчестър Сити да помечтае и за секунди и елиминира "гражданите" от 1/8-финалите на Шампионска лига. Това стана след победа с 2:1 на реванша на "Етихад" и успех за "кралете" с 5:1 в общия резултат.

Бернардо Силва получи червен картон, от последвалата дузпа Винисиус Жуниор вкара за 1:0. "Гражданите" не се отказаха, стигнаха до изравняване с гол на Ерлинг Халанд, но това беше крайно недостатъчно. В добавеното време Винисиус донесе успеха за мадридчани.

Така Реал елиминира Сити от Шампионска лига за трета поредна година и общо за пети път от седем сблъсъка в елиминациите на турнира за последните 10 г., отбелязва gol.bg.

В 1/4-финалите Реал Мадрид почти сигурно ще срещне Байерн Мюнхен в най-голямата класика на Шампионска лига. Баварците утре приемат Аталанта в реванша след разгромна победа с 6:1 в Италия и само чудо ще прати бергамаските напред. Мачовете ще се играят на 7-8 и 14-15 април и първият ще е на "Сантяго Бернабеу".

Междувременно ПСЖ отново прегази Челси и го победи с 3:0 насред „Стамфорд Бридж“ в реванш от осминафиналите в Шампионската лига. Европейският първенец се класира напред с общ резултат от двата мача 8:2. За първи път в своята история парижани вкарват поне 8 гола в двата мача от елиминационен мач в Европа срещу чуждестранен отбор.

Арсенал пък се класира за трета поредна година във фазата на 1/4-финалите на Шампионската лига, след като спечели реванша на "Емиратс" срещу Байер (Леверкузен) с 2:0.

