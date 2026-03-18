Официално! Ето кога е вечното дерби

БФС насрочи сблъсъците до края на сезона. Редовната кампания в Първа лига ще приключи с ЦСКА – Левски на 13-ти април. Денят е втори от Великден, а дербито е насрочено за 16:00 часа.

Преди това в работен ден ще се изиграе дербито на Пловдив. Локомотив и Ботев ще премерят сили на 8 април от 20:30 часа.

XXVIII кръг

03.04 /петък/

Локомотив 1926 Пд - Локомотив 1929 Сф — 19.45

04.04 /събота/

Арда 1924 Кж - Монтана 1921 — 14.30

Ботев Пд - Спартак 1918 Вн — 17.00

Берое СЗ - ЦСКА Сф — 19.30

05.04 /неделя/

Черно море Вн - Славия 1913 — 14.30

Добруджа 1919 Дч - Левски Сф — 17.00

Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА 1948 Сф — 19.30

06.04 /понеделник/

Септември Сф - Ботев Вр — 17.00

XXIX кръг

08.04 /сряда/

Монтана 1921 - ЦСКА Сф — 18.00

Ботев Пд - Локомотив 1926 Пд — 20.30

09.04 /четвъртък/

Локомотив 1929 Сф - Берое СЗ — 15.30

Лудогорец 1945 Рз - Черно море Вн — 18.00

Левски Сф - Арда 1924 Кж — 20.30

10.04 /петък/

Спартак 1918 Вн - Добруджа 1919 Дч — 13.00

ЦСКА 1948 Сф - Ботев Вр — 15.30

Славия 1913 - Септември Сф — 18.00

XXX кръг

13.04 /понеделник/

ЦСКА Сф - Левски Сф — 16.00

Берое СЗ - Локомотив 1926 Пд — 19.00

14.04 /вторник/

Ботев Вр - Локомотив 1929 Сф — 18.00

Добруджа 1919 Дч - Ботев Пд — 20.30

15.04 /сряда/

Черно море Вн - ЦСКА 1948 Сф — 18.00

Арда 1924 Кж - Лудогорец 1945 Рз — 20.30

16.04 /четвъртък/

Септември Сф - Спартак 1918 Вн — 17.00

Монтана 1921 - Славия 1913 — 19.30

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com