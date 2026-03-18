Официално! Ето кога е вечното дерби

БФС насрочи сблъсъците до края на сезона. Редовната кампания в Първа лига ще приключи с ЦСКА – Левски на 13-ти април. Денят е втори от Великден, а дербито е насрочено за 16:00 часа.
Преди това в работен ден ще се изиграе дербито на Пловдив. Локомотив и Ботев ще премерят сили на 8 април от 20:30 часа.
XXVIII кръг
03.04 /петък/
Локомотив 1926 Пд - Локомотив 1929 Сф — 19.45
04.04 /събота/
Арда 1924 Кж - Монтана 1921 — 14.30
Ботев Пд - Спартак 1918 Вн — 17.00
Берое СЗ - ЦСКА Сф — 19.30
05.04 /неделя/
Черно море Вн - Славия 1913 — 14.30
Добруджа 1919 Дч - Левски Сф — 17.00
Лудогорец 1945 Рз - ЦСКА 1948 Сф — 19.30
06.04 /понеделник/
Септември Сф - Ботев Вр — 17.00
XXIX кръг
08.04 /сряда/
Монтана 1921 - ЦСКА Сф — 18.00
Ботев Пд - Локомотив 1926 Пд — 20.30
09.04 /четвъртък/
Локомотив 1929 Сф - Берое СЗ — 15.30
Лудогорец 1945 Рз - Черно море Вн — 18.00
Левски Сф - Арда 1924 Кж — 20.30
10.04 /петък/
Спартак 1918 Вн - Добруджа 1919 Дч — 13.00
ЦСКА 1948 Сф - Ботев Вр — 15.30
Славия 1913 - Септември Сф — 18.00
XXX кръг
13.04 /понеделник/
ЦСКА Сф - Левски Сф — 16.00
Берое СЗ - Локомотив 1926 Пд — 19.00
14.04 /вторник/
Ботев Вр - Локомотив 1929 Сф — 18.00
Добруджа 1919 Дч - Ботев Пд — 20.30
15.04 /сряда/
Черно море Вн - ЦСКА 1948 Сф — 18.00
Арда 1924 Кж - Лудогорец 1945 Рз — 20.30
16.04 /четвъртък/
Септември Сф - Спартак 1918 Вн — 17.00
Монтана 1921 - Славия 1913 — 19.30
