Важно от ЦСКА и Стоичков за бъдещето на футбола

ЦСКА обяви важна новина за бъдещето на клуба и въобще за българския футбол, защото е свързана с академията на "червените". В нея е замесен и носителят на Златната топка за 1994 година Христо Стоичков. Подробности ще бъдат обявени утре, уточниха още от Борисовата градина.

Ето какво написаха от ЦСКА:

ЦСКА има удоволствието да покани всички представители на медиите на официална пресконференция във връзка с обявяването на ново партньорство на Академията на клуба. Събитието ще се състои утре (19 март) от 11:00 ч. в “Зала на славата Христо Стоичков“ на ул. „Сребърна“ 2. На брифинга ще присъства най-големият български футболист Христо Стоичков, спортният директор на ЦСКА Бойко Величков и координаторът на клуба Петър Занев.

