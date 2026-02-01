С дебютен удар Ноа Нарти донесе победа на Лион срещу Лил

Новото попълнение Ноа Нарти направи впечатляващ дебют с победен гол, а Олимпик Лион победи Лил с 1:0 в директен сблъсък от френското първенство. С този успех тимът на Пауло Фонсека се откъсна на седем точки от днешния си съперник на четвъртото място в класирането.

Лион е с равен актив с Марсилия и изостава на седем точки от временния лидер Ланс, като запази стабилната си форма в решителната фаза на сезона.

20-годишният Нарти пристигна на „Групама“ преди две седмици с трансфер на стойност 7.5 млн. евро от Брьондби, където изгради първите си стъпки в професионалния футбол. След като остана извън групата в два мача от Лига Европа и един в Лига 1, халфът получи доверие от Фонсека и започна като титуляр.

Той се отблагодари по най-добрия възможен начин. В 37-ата минута Нарти получи подаване от Рубен Клуиверт в наказателното поле и с първото си докосване прати топката в мрежата за 1:0. Това се оказа решаващият момент в срещата.

Любопитното е, че това бе един от едва два точни удара за Лион в мача, но те се оказаха напълно достатъчни за 12-ата победа на отбора от началото на сезона.

За Лил поражението е четвърто поредно и сериозно усложнява амбициите на тима за място в Шампионската лига. При оставащи 14 кръга до края на първенството шансовете на гостите да се върнат в битката за топ 4 изглеждат все по-илюзорни.

