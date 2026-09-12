Ланс помете Париж с пет гола и изскочи на върха
ПСЖ падна, а новият лидер не прости - 5:0 като гост
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ПСЖ падна, а новият лидер не прости - 5:0 като гост
Новото попълнение реши дербито и откъсна „хлапетата“ на седем точки
Бербо е мерник номер 3 във френското първенство. Макар и да пропусна последните няколко мача на "Монако", Митко си остава в тройката за най-ефективнит...