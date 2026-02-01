Каляри прегази Верона с 4:0 и записа трета поредна победа в Серия А

Каляри записа трета поредна победа в Серия А, след като разгроми Верона с 4:0 в мач от 23-ия кръг на италианското първенство. Домакините контролираха двубоя от самото начало и се възползваха максимално от численото си предимство след почивката.

Лука Мацители откри резултата в 36-ата минута, а в добавеното време на първото полувреме Семих Кълъчсой удвои аванса на Каляри. Решаващият момент в срещата дойде в 51-ата минута, когато нападателят на Верона Амин Сар получи втори жълт картон и остави гостите с човек по-малко. В заключителната част домакините довършиха съперника си – в 84-ата минута Ибрахум Абдулахи направи 3:0, а в 91-ата Рияд Идриси оформи крайното 4:0.

След успеха Каляри заема 12-о място в класирането с 28 точки, докато Верона е на последната 20-а позиция с 14. Още четири срещи от кръга ще се изиграят днес, като в късния мач Парма приема Ювентус.

Първенство на Италия, срещи от 23-ия кръг в Серия А:

Наполи-Фиорентина 2:1

Пиза-Сасуоло 1:3

Каляри-Верона 4:0

Неделя:

Торино-Лече

Комо-Аталанта

Кремонезе-Интер

Парма-Ювентус

Понеделник:

Удинезе-Рома

Вторник:

Болоня-Милан

От петък:

Лацио-Дженоа 3:2

Интер води в класирането с 52 точки и пет повече от Милан. Следват Наполи с 46, Рома с 43, Ювентус с 42, Комо с 40 и други.

