Фенербахче смаза Ефес и излезе еднолично начело

Шампионът Фенербахче записа четвърта поредна и общо 17-а победа в мъжката Евролига, след като спечели убедително турското дерби срещу Анадолу Ефес със 79:62 в 25-ия кръг на надпреварата. С този успех тимът от Истанбул временно оглави класирането, докато Ефес продължава свободното си падане и е последен, 20-и, с едва 6 победи и вече 19 загуби.

Домакините наложиха контрол още от началото и не изпуснаха инициативата до последната сирена. Най-резултатен за Фенербахче беше Тейлън Хортън-Тъкър с 22 точки и 3 борби. За Анадолу Ефес Сейбън Лий завърши с 19 точки, но усилията му не бяха достатъчни за по-оспорван мач.

В друг интересен двубой Байерн Мюнхен победи като гост Апоел Тел Авив със 79:64 в Йерусалим. Израелският тим остава трети с баланс 16-8, колкото има и Олимпиакос на българската звезда Александър Везенков. За Байерн това беше втора поредна и общо десета победа от началото на сезона, а Айзея Майк допринесе с 16 точки и 5 борби.

В останалите мачове от четвъртък вечер Армани Олимпия Милано надделя у дома над Партизан с 85:79, а Валенсия се наложи над Макаби Тел Авив с 94:83.

Тази вечер предстои изиграването на останалите четири срещи от 25-ия кръг на Евролигата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com