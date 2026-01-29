Манчестър Сити съкруши Галатасарай

Мачът от осмия кръг на общия етап на Шампионската лига на УЕФА се проведе, в който английският Манчестър Сити победи Галатасарай на стадион Етихад с 2-0 в осмия кръг от Шампионската лига.

В 11-ата минута Ерлинг Холанд изведе "гражданите" напред. В 29-ата минута Райън Шерки удвои преднината на отбора.

Манчестър Сити с 16 точки зае 8-мо място в Шампионската лига и достигна 1/8 финала на турнира.

Галатасарай е на 20-о и ще играе в плейофите.

Главният съдия на мача бе Алехандро Ернандес (Санта Крус де Тенерифе, Испания).

