Лудогорец и ЦСКА в голямото дерби ПРОГРАМАТА

Diema Sport

12:45 Спартак Варна - ЦСКА 1948, efbet Лига

15:15 Ботев Пловдив - Ботев Враца, efbet Лига

17:45 Лудогорец – ЦСКА, efbet Лига

Nova Sport

14:00 Холщайн – Нюрнберг, Втора Бундеслига

16:30 Борусия Дортмунд – Аугсбург, Бундеслига

19:30 Хамбургер – Кьолн, Бундеслига

21:30 Херта – Бохум, Втора Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Ковънтри – Саутхемптън, Чемпиъншип

17:00 Съндърланд – Брайтън, Висша лига

19:30 Челси – Нюкасъл, Висша лига

22:00 Уест Хем - Манчестър Сити, Висша лига

Max Sport 4

15:00 Жирона – Атлетик Билбао, Ла Лига

17:15 Атлетико Мадрид – Хетафе, Ла Лига

19:30 Овиедо - Валенсия, Ла Лига

22:00 Реал Мадрид – Елче, Ла Лига

Max Sport 3

16:00 Интер – Аталанта, Серия А

19:00 Наполи – Лече, Серия А

21:45 Удинезе – Ювентус, Серия А

Diema Sport 3

16:30 Байер Леверкузен – Байерн Мюнхен, Бундеслига

19:30 Арсенал – Евертън, Висша лига

22:05 Монако – Брест, Лига 1

RING

19:45 ПСВ Айндховен - НЕК Ниймеген, Ередивизи

22:00 Аякс - Спарта Ротердам, Ередивизи

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com