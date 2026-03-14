Лудогорец и ЦСКА в голямото дерби ПРОГРАМАТА

Diema Sport
12:45 Спартак Варна - ЦСКА 1948, efbet Лига
15:15 Ботев Пловдив - Ботев Враца, efbet Лига
17:45 Лудогорец – ЦСКА, efbet Лига
Nova Sport
14:00 Холщайн – Нюрнберг, Втора Бундеслига
16:30 Борусия Дортмунд – Аугсбург, Бундеслига
19:30 Хамбургер – Кьолн, Бундеслига
21:30 Херта – Бохум, Втора Бундеслига
Diema Sport 2
14:30 Ковънтри – Саутхемптън, Чемпиъншип
17:00 Съндърланд – Брайтън, Висша лига
19:30 Челси – Нюкасъл, Висша лига
22:00 Уест Хем - Манчестър Сити, Висша лига
Max Sport 4
15:00 Жирона – Атлетик Билбао, Ла Лига
17:15 Атлетико Мадрид – Хетафе, Ла Лига
19:30 Овиедо - Валенсия, Ла Лига
22:00 Реал Мадрид – Елче, Ла Лига
Max Sport 3
16:00 Интер – Аталанта, Серия А
19:00 Наполи – Лече, Серия А
21:45 Удинезе – Ювентус, Серия А
Diema Sport 3
16:30 Байер Леверкузен – Байерн Мюнхен, Бундеслига
19:30 Арсенал – Евертън, Висша лига
22:05 Монако – Брест, Лига 1
RING
19:45 ПСВ Айндховен - НЕК Ниймеген, Ередивизи
22:00 Аякс - Спарта Ротердам, Ередивизи
