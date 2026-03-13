Веласкес разкри бъдещето на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди мача с Берое в Стара Загора. Брифингът бе насрочен за 15:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Ето какво каза Веласкес:

Утре ще бъде взето окончателното решение относно новия нападател. В следващите часове ще стане ясно дали той ще бъде включен в групата за мача. Това ще зависи основно от общото състояние на отбора и дали някои от футболистите имат леки неразположения. Логично е, че ще му трябва време, защото идва след период, в който не е тренирал пълноценно с отбор. Ако обаче преценим, че може да помогне, той ще бъде сред избраниците за двубоя.

Към момента няма сериозно контузени играчи. Няколко футболисти имат дребни оплаквания и ще следим състоянието им до последно. Единствено Сангаре и Фабиен няма да бъдат на разположение.

Не мисля, че съм казвал, че един играч се вписва по-добре от друг. Око се адаптира бързо и разбра какво се изисква от него. Переа също се справя добре с адаптацията. Той има съвсем различен профил от този на Око, но изпълнява задачите си според нашите изисквания. И двамата постепенно намират своето място в отбора.

Предстои ни още един труден и физически сблъсък. Съперникът със сигурност ще бъде силно мотивиран да ни победи. Въпреки това най-важното за нас е да се концентрираме върху собственото си представяне и върху начина, по който ще изглеждаме на терена, като същевременно уважаваме противника. От анализа до подготовката за мача трябва да подходим с пълна отговорност. Момчетата работят много добре, атмосферата в отбора е позитивна и всички са фокусирани.

Подценяването винаги е възможна грешка, но откакто съм начело на отбора, не мисля, че сме подценявали който и да е съперник. Винаги подхождаме сериозно към всеки двубой.

Историята и статистиката са интересни, но в конкретния случай не мисля, че имат голямо значение. Всеки период е различен – съставите се променят, играчите се намират на различен етап от развитието си. Знаем, че на техния стадион се играе трудно. Имаме опит от миналия сезон и тогава мачът също не беше лесен. В определен момент имахме шанс да спечелим. Сега отново очакваме тежък двубой и трябва да се адаптираме максимално добре към ситуацията.

Нашата цел е да ги поставим под напрежение и да ги принудим да се защитават. Вярваме, че можем да покажем разнообразие в атакуващите фази на играта, защото е важно да умееш да намираш различни решения в хода на мача.

Има много детайли във футбола и ние винаги се стремим да работим според правилата. Вероятно трябва да съкратя времето за разговори в съблекалнята, за да не се случва да закъсняваме за началото на мачовете. Подхождаме с уважение както на терена, така и извън него. Ще се постараем да избегнем подобни ситуации в бъдеще, защото никога не е имало лошо намерение.

