Ливърпул с разгромяваща победа над Карабах

Ливърпул постигна категорична победа с 6:0 над Карабах на своя стадион „Анфийлд“ в среща от заключителния кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Домакините наложиха темпото още в началото, като Алексис Мак Алистър даде аванс на англичаните след четвърт час игра. Само шест минути по-късно Флориан Виртц удвои резултата и практически реши изхода на мача още преди почивката.

След подновяването на играта натискът на „червените“ не отслабна. Мохамед Салах се разписа в 50-ата минута, а малко след това Юго Екитике също намери мрежата. Мак Алистър добави втория си гол в двубоя, а Федерико Киеза оформи крайното 6:0 с попадение в самия край на срещата.

Благодарение на този убедителен успех Ливърпул завърши основната фаза с актив от 18 точки и зае третото място в класирането, което му осигури директно място на осминафиналите.

Въпреки тежкото поражение, Карабах също продължава участието си в турнира и ще се включи в плейофите, след като приключи на 22-ра позиция.

