Каратанчева се бори, но Андрееску отново я спря

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева приключи участието си на турнира по тенис на клей във Веро Бийч, САЩ, с награден фонд 60 хиляди долара, след отпадане във втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

В мача си на сингъл софиянката се изправи срещу шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2019 година и номер 6 в схемата Бианка Андрееску. Българката започна силно и поведе с 5:3 в първия сет, но пропусна възможността да го затвори, а канадката отговори с четири поредни гейма за 7:5. Във втория сет Андрееску наложи контрол още от началото, дръпна с 5:1 и без колебание приключи двубоя при 6:2 след час и 39 минути игра.

Това беше второ поредно поражение за Каратанчева от същата съперничка, след като само преди седмица тя отстъпи на Андрееску и на друг турнир в САЩ.

В надпреварата на двойки Каратанчева и украинката Анита Сахдиева, поставени под номер 4 в схемата, не успяха да стигнат до полуфиналите. Двете загубиха на четвъртфиналите от американките Саманта Аличеа и Малкиа Нгунуе с 2:6, 4:6 за 71 минути на корта, с което приключи и участието на българката в турнира.

