Каратанчева оцеля в трилър от 2 часа и половина

Националката на България за Били Джийн Кинг Къп Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара след драматична победа.

Софиянката надделя в оспорван двубой над американската квалификантка Даша Иванова със 6:7(4), 6:2, 7:6(6) за 2:33 часа игра, като мачът премина през серия от обрати и напрегнати моменти.

Каратанчева изпусна аванс от 4:1 в първия сет, а в тайбрека поведе с 4:0, но допусна серия от седем поредни точки и загуби частта. Във втория сет българката пое контрола, поведе с 3:1 и след убедително 6:2 изравни резултата в мача.

Решителният трети сет предложи нова драма. Двете си размениха по един пробив, а в тайбрека Каратанчева стигна до преднина от 6:4. Американката изравни, но националката показа хладнокръвие и затвори мача с две поредни точки при третата си възможност.

В следващия кръг Каратанчева ще срещне победителката от двубоя между номер 6 в схемата Бианка Андрееску и участващата с уайлд кард американка Виктория Ху. Миналата седмица българката отстъпи пред Андрееску на друг турнир в САЩ.

В надпреварата на двойки Каратанчева и Анита Сахдиева, поставени под номер 4 в схемата, се класираха за четвъртфиналите.

Другата българка в турнира Гергана Топалова, която премина успешно квалификациите с две победи, отпадна на старта на основната схема след загуба от Шълин Сюй с 3:6, 1:6 за 78 минути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com