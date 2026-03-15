Монако продължава серията - пета поредна победа в Лига 1

Монако продължи силната си серия във френската Лига 1, след като победи Брест с 2:0 у дома в среща от 26-ия кръг на първенството. Успехът е пети пореден за тима от княжеството, който постепенно се доближава до водещите позиции в класирането.

Монегаските поведоха още в 19-ата минута, когато Фоларин Балогун се възползва от добра атака на домакините и прати топката във вратата за 1:0. След почивката Брест опита да се върне в мача, но домакините контролираха играта и не позволиха сериозни опасности пред вратата си. В 78-ата минута Александър Головин сложи точка на спора с второ попадение и оформи крайното 2:0.

След победата Монако събира 43 точки и заема петото място във временното класиране на Лига 1. Брест остава на десета позиция с 36 точки.

По-късно в неделя програмата на кръга продължава със срещите Страсбург-ФК Париж, Льо Авър-Олимпик Лион, Мец-Тулуза и Рен-Лил, докато двубоят на шампиона Пари Сен Жермен срещу Нант беше отложен.

Френско първенство по футбол, срещи от 26-ия кръг на Лига 1:

Лориен-Ланс 2:1

Анже-Ница 0:2

Монако-Брест 2:0

Неделя:

Страсбург-ФК Париж

Льо Авър-Олимпик Лион

Мец-Тулуза

Рен-Лил

Пари Сен Жермен-Нант отложен

От петък:

Олимпик Марсилия-Оксер 1:0

В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, следван от Ланс с 56, Олимпик Марсилия с 49, Олимпик Лион с 46, Монако и Рен с по 43 и Лил с 41.

