Каратанчева с нов пробив отвъд океана

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и партньорката ѝ Анита Сахдиева, поставени под номер 4 в схемата, победиха Коли Алън (САЩ) и Ромина Куно (Перу) със 7:6(5), 3:6, 10:4 след час и 40 минути игра.

Решаващият шампионски тайбрек премина под диктовката на Каратанчева и Сахдиева, които поведоха с 8:3 и без колебание затвориха мача, подпечатвайки мястото си сред най-добрите осем.

На сингъл Лиа Каратанчева ще започне участието си с двубой срещу американската квалификантка Даша Иванова.

В основната схема на сингъл е и другата българка Гергана Топалова, която премина успешно квалификациите с две победи. В първия си мач тя ще се изправи срещу квалификантката Шълин Сюй от Китай.

