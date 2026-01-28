Джокович оцеля в Мелбърн след тенис драма

Надеждите на Новак Джокович за рекордна 25-а титла от Големия шлем и 11-а в Мелбърн останаха живи след драматичен развой на четвъртфинала срещу Лоренцо Музети. Италианецът се отказа заради контузия в дясното бедро в третия сет, с което изпрати сърбина напред при необичайни обстоятелства.

Четвъртият в схемата Джокович беше на ръба на отпадането, след като изоставаше с 4:6, 3:6. В третия сет той успя да поведе с 3:1, но тогава Музети поиска медицински таймаут. Въпреки опитите да продължи, италианецът прекрати участието си след два часа и една минути игра.

Мачът започна обещаващо за Джокович, който реализира ранен пробив и поведе с 2:0 в първия сет. Музети обаче отговори със серия от четири поредни гейма, обърна до 4:2 и затвори частта при 6:4. Във втория сет двамата си размениха пробиви в началото, но италианецът наложи контрол, поведе с 3:1 и с нов пробив стигна до 6:3.

Така отказът на Музети осигури на Джокович 103-а победа на Australian Open, с което той изпревари рекорда на Роджър Федерер по този показател. Сърбинът продължава към полуфинал, където ще срещне победителя от двубоя между защитаващия титлата си Яник Синер и американеца Бен Шелтън.

Самият Джокович призна, че този път съдбата е била на негова страна.

„Наистина ми е жал за него. Той беше много по-добрият играч. Честно казано, тази вечер аз бях на път за вкъщи“, каза сърбинът след мача.

