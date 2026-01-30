Лудогорец пречупи Ница и продължава напред в Лига Европа

С гол малко преди почивката Лудогорец подчини Ница с 1:0 в осмия кръг от груповата фаза на Лига Европа и си осигури място в плейофите на турнира. Победното попадение бе реализирано от Петър Станич в 42-ата минута, а успехът изкачи българския шампион до 22-ото място в крайното класиране със 10 точки. В битката за 1/16-финалите „орлите” ще се изправят срещу Щутгарт или Ференцварош, като първият мач ще бъде в Разград, а при евентуално класиране напред съперник ще бъде Брага или Порто.

Домакините наложиха високо темпо още от началото и ясно показаха, че търсят победата. В 9-ата минута Кайо Видал се озова на стрелкова позиция след подаване на Ерик Маркуш, но не намери очертанията на вратата. Натискът на разградчани продължи, а в средата на първата част Маркуш принуди Диуф да се намесва решително, докато в ответната атака Исак Янсон пропусна отлична възможност за гостите, като топката премина на сантиметри от гредата.

Решителният момент дойде в 42-ата минута, когато Кайо Видал изведе Петър Станич очи в очи с вратаря и халфът хладнокръвно прокара топката покрай Диуф за 1:0. До почивката Лудогорец можеше да удвои, но пропуски на Ерик Биле и отново на Видал оставиха интригата жива.

След подновяването на играта тимът на Хьогмо заложи на по-предпазлив подход и контрол над случващото се на терена. Ница опита да притисне домакините, но трудно стигаше до чисти положения. В 61-ата минута Том Луше стреля неточно, а малко по-късно Кайо Видал и Ивайло Чочев пропуснаха нови възможности да решат окончателно мача, като удар с глава на Чочев срещна гредата.

Най-опасният момент за гостите дойде в 82-ата минута, когато Луше разтресе страничната греда и накара трибуните в Разград да затаят дъх. До края на срещата Лудогорец устоя на натиска и запази крехкия си аванс, който се оказа напълно достатъчен за класиране напред и нов европейски успех за българския шампион.

