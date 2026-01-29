В Ливърпул казаха взимат ли заместник на Фримпонг

Ливърпул няма намерение да взима заместник на Джери Фримпонг, който контузи бедрото си по време на снощния мач срещу Карабах от Шампионската лига.

По информации на Sky Sports клубът вярва, че има достатъчно дълбочина в състава, за да може да се справи без нидерландския национал, макар че и Конър Брадли е с травма в коляното.

Състоянието на бившия бранител на Леверкузен изглежда притеснително, но клубът ще знае колко време ще отсъства до ден-два.

„Ние сме клуб, който взима интелигентни решения и гледаме не само в краткосрочен план, но и в дългосрочен. Да, някои играчи получават контузии, но други се завръщат от такива“, коментира Арне Слот.





