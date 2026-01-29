Нападател е в София, подписва с Левски

Нападателят на Локомотив Пловдив Хуан Переа напусна стадиона в парк Лаута и се отправи към София, където се очаква да финализира преминаването си в Левски.

Колумбиецът бе забелязан да отпътува от Пловдив, като утре му предстоят медицински прегледи, преди да парафира официално своя договор със сините, пише Marica.bg.

Футболистът бе взет от служители на столичния клуб с прословутия син ван, с който преди три седмици в същата посока бе транспортиран и Армстронг Око-Флекс. При заминаването си от стадион Локомотив Переа бе съпроводен до автомобила от изпълнителния директор на черно-белите Тома Цилев.

Президентът на пловдивския тим Христо Крушарски потвърди за сделката и разкри, че е имало сериозна конкуренция за подписа на играча. „Има конкретика за един човек и тя е за Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол.

То е ясно накъде ще поеме – Левски София. Нека си мине медицинските тестове, договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията, които имаше“, заяви Крушарски.

