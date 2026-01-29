Барса постигна целта си

Барселона победи Копенхаген с 4:1 и постигна целта си - резултатен успех и класиране сред първите 8 отбора в груповата фаза на Шампионската лига.

Така тимът на Ханзи Флик се класира директно за осминафиналите на турнира.

Каталунците изоставаха до почивката, след като Виктор Дадасон вкара за датчаните още в 4-та минута. През втората част обаче имаше само един отбор и след голове на Роберт Левандовски (48), Ламин Ямал (60), Рафиня (69 дузпа) и Маркъс Рашфорд (85) изковаха успеха.

Така Барселона събра актив от 16 точки и завърши на петата позиция в класирането. Повече имат единствено Арсенал (24), Байерн Мюнхен (21), Ливърпул (18) и Тотнъм (17).

Феновете на каталунците имаха и друг повод за радост - големият съперник Реал Мадрид загуби гостуването си на Бенфика с 2:4 и остана извън първата осмица, като ще трябва да мине през ситото на 1/16-финалите.

