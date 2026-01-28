Комо шокира Фиорентина и си уреди сблъсък с Наполи

Отборът на Комо поднесе една от изненадите в осминафиналите за Купата на Италия, след като елиминира Фиорентина с победа 3:1 като гост и се класира за четвъртфиналите на турнира. Там тимът ще се изправи срещу Наполи.

Домакините започнаха силно и поведоха още в 7-ата минута, когато Роберто Пиколи намери горния десен ъгъл на вратата на Комо за 1:0. Радостта на Фиорентина обаче се оказа кратка.

В средата на първото полувреме гостите изравниха чрез Серхи Роберто, който се разписа в 20-ата минута и върна Комо в мача. След почивката тимът на гостите показа повече хладнокръвие и постепенно наложи волята си.

Пълният обрат стана факт в 60-ата минута, когато 21-годишният Нико Пас даде аванс на Комо. В първата минута на добавеното време Алваро Мората сложи точка на спора, възползвайки се от отлично подаване в наказателното поле за крайното 3:1.

В останалите четвъртфинали на турнира ще се срещнат Болоня–Лацио, Аталанта-Ювентус и Интер–Торино.

