Христо Янев удари теслата на двама титуляри в ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще направи сериозни промени в състава след тежката загуба с 0:3 от Лудогорец в Разград. На пейката ще седнат двама от твърдите титуляри през пролетта - вратарят Фьодор Лапухов и централният защитник Теодор Иванов, пише "Тема Спорт".

Именно те носят вината за втория гол на "орлите" в събота, който до голяма степен пречупи устрема на "армейците". Тогава младежкият национал на България отигра лошо с глава, след като не успя да прецени придвижването си и летежа на топката, а стражът на Беларус се засуети как да реагира, а не се намеси на ниво и при слабия удар на Станич.

Това ще е пореден опит на Христо Янев да реши червените проблеми в защита, които носеха неприятности още от есента, а не бяха заличени и по време на зимната подготовка. Този път "вълшебното хапче" ще се търси в новите попълнения Димитър Евтимов и Факундо Родригес, които все още не са стартирали след трансферите от Ботев Враца и Естудиантес.

Вратарят дори не е записал повторен дебют за "армейците", докато аржентинският бранител влезе в заключителните минути в последните две срещи с Локо Сф (2:0) и Лудогорец (0:3).

