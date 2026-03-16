Отново атакуват Слот след издънката на Ливърпул

Джейми Карагър постави под въпрос бъдещето на старши треньора на Ливърпул Арне Слот след равенството 1:1 с Тотнъм на "Анфийлд" в неделя.

"Червените" пропуснаха шанса да се изкачат на четвърто място във Висшата лига, след като Ричарлисон изравни резултата в последната минута на редовното време.

Това беше поредният разочароващ резултат за мърсисайдци в една незадоволителна кампания.

Бившият защитник на Ливърпул Карагър смята, че хората ще се питат дали Слот е подходящият човек за вдигането на отбора.

"Ужасно представяне, като се има предвид съперникът. Не искам да проявявам неуважение към Тотнъм, но през последните няколко месеца те бяха най-слабият отбор във Висшата лига", каза 48-годишният Карагър пред Sky Sports.

"Точно отборът, срещу когото искаш да се изправиш - домакинство, мотивацията от останалите резултати през уикенда, и накрая да се получи такова представяне. Но така е през целия сезон и големият въпрос, който всички си задават, е: "Дали това се дължи на треньора, или на състава на отбора?", заяви легендата на мърсисайдци.

"Може ли нов мениджър да съживи тези играчи и да върне енергията и интензивността в отбора? Не съм сигурен. Мисля, че много от това се дължи на това, което се случи през лятото, на профила на играчите, които дойдоха. Просто има прекалено много играчи, които искат да играят, когато топката е в краката им. Те не искат да се борят, когато противникът има топката, и да му затрудняват играта", добави Карагър.

