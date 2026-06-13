Отново атакуват Слот след издънката на Ливърпул
Коментарите за бъдещето му се засилват
Следете всички новини, анализи и коментари за Издънка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Коментарите за бъдещето му се засилват
Как коментираха в мрежата изгората на Игнатова
Кадри от награждаването се завъртяха в интернет форуми и предизвикаха бурни коментари,
Това се случи в тв игра
Той сам разказа за случката
Не се справи като жокер
Има притеснения за психическото състояние на нападателя
Как не спазвя правилата на пътя
Червените загубиха от Черно море
Билалов влезе в ролята на успокоител
С какво е свързана неприятната ситуация
Разказа истината за Анита
Коя е причината за удара в неговия живот
Мнението за кризата на Андрей Ковачев
Каза и кога да бъдат изборите
82-годишният Пол Пелоси е бил подведен под отговорност за две нарушения
Каталунците направиха 1:1 без Меси
Преследвачите на Ливърпул паднаха вкъщи от Саутпемптън
"Парижани" паднаха изненедващо 0:2
"Жълто-черните" паднаха 1:2 като гост на Аугсбург