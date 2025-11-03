Поредна издънка на Нойзи, народът бесен

Ивайло Цветков – Нойзи не спира да удивлява с изцепките си.

Единственото му „постижение“ е това, че е успял да промие мозъка на Мария Игнатова и да заживее изцяло на неин гръб.

Игнатова се слави като работлива пчеличка – труди се на няколко места, за да осигури подобаващ живот на себе си и мъжлето си, а онзи... ей го на – отново се появи наквасен, но този път в Лондон.

Нойзи пусна кратко клипче от мач на Арсенал, въпреки че той е заклет фен на Челси, а на записа си личеше, че порядъчно се е сгрял със спиртна напитка преди това.

Нахлупил шапка идиотка на главата си, той говореше щуротии,, а потребители в мрежата го посъветваха да спре да се излага и да си осигури среща с терапевт относно поркането.

„Какво му харесваш ма, Марче?! Рачков барем си скъсваше гъза от бачкане и се развиваше, а тоя...", коментират възмугети потребители в нета., пише Клюки.бг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com