ЦСКА шашна феновете с още една новина за стадиона

Цялата козирка на стадион "Българска армия" вече е изградена, показват най-актуалните кадри с дрон над Борисовата градина.

Свързващите елементи от конструкцията са достигнали своята пълна свързаност, като остава на различни места да бъдат добавени последните елементи върху нея. По този начин домът на ЦСКА стана първият стадион в София, чийто трибуни са изцяло покрити с козирка.

На видеоклипа може да се види, че вече е поставено и второто "гнездо" за информационно табло - между секторите "А" и "Г". Също така продължава заравняването на терена, като пред сектор "В" вече се копаят подготвят основите за по-нататъшния етап от работа: поставянето на напоителната система, отоплителна система и т.н. Очаква се "червените" да могат да приемат своите съперници на своя стадион до края на лятото.

